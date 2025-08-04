Мигрантов из Турции и Габона выдворили из Нижегородской области Общество

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Двое иностранных граждан — из Турции и Габонской Республики — были выдворены за пределы Нижегородской области.

Как сообщили в региональном управлении ФССП, основанием для принудительного выдворения стало решение суда. Иностранцы нарушили миграционное законодательство — у них отсутствовали документы, подтверждающие законность пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Своего выдворения мигранты ожидали в Центре временного содержания иностранных граждан. После оформления необходимых документов сотрудники отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов сопроводили нарушителей до пункта пропуска через государственную границу, где передали их представителям пограничной службы ФСБ России.

Теперь этим гражданам закрыт въезд в Россию на ближайшие пять лет.

С начала года судебные приставы Нижегородской области выдворили уже 578 иностранных граждан. Большинство из них — выходцы из стран Ближнего Зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана.

Ранее сообщалось, что директора компании в Богородском районе осудят за незаконную миграцию.