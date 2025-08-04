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Общество

Километровую велодорожку делают на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде

05 августа 2025 17:00  [134] Общество
Километровую велодорожку делают на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Новую велодорожку делают на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, сообщил в своем телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев. 

Он отметил, что работа ведется на участке протяженностью свыше одного километра от улицы Даргомыжского до улицы Октябрьской Революции. При этом дорожники не только прокладывают велодорожку, но и одновременно восстанавливают тротуары. Юрий Шалабаев подчеркнул, что такой подход позволяет благоустраивать территорию комплексно.

Завершить работы планируется осенью. Сейчас общая протяженность велодорожной сети в Нижнем Новгороде составляет более 100 км.

Напомним, в 2024 году замкнутую 17-километровую велосеть построили в Автозаводском районе. Тогда же сообщалось, что кольцо соединят с Ленинским районом. Велодорожка пройдет вдоль всего проспекта Ленина от улицы Новикова-Прибоя до железнодорожной больницы.

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Теги:
Велоспорт Ремонт дорог
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