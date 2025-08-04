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Происшествия

Нижегородский экс-чиновник Бортников отправлен под домашний арест

05 августа 2025 19:46  [45] Происшествия
Нижегородский экс-чиновник Бортников отправлен под домашний арест

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Бывшему руководителю управделами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову, проходящему подозреваемым по делу о крупной растрате, сменили меру пресечения. Теперь он находится под домашним арестом, узнало НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе областного суда.

В ведомстве уточнили, что постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 4 августа 2025 года ограничение свободы продлено до 9 сентября 2025 года включительно.

Напомним, Бортников был задержан в феврале 2025 года. Следственные органы считают, что экс-чиновник причастен к хищению значительных бюджетных средств.

Расследование продолжается, а сам Бортников и его защита отрицают предъявленные обвинения.

Ранее сообщалось, что в Балахне Нижегородской области вынесли приговор директору и главному бухгалтеру муниципального предприятия, которых обвиняли в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

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Теги:
Арест Московский район Суд
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