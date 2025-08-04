Незаконную "разливайку" в жилом доме прикрыли на Автозаводе Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде сотрудники службы судебных приставов закрыли нелегальную "разливайку" в Автозаводском районе. Заведение располагалось в жилом доме и давно вызывало недовольство местных жителей, сообщили в региональном ГУФССП.

Люди жаловались на постоянный шум по ночам, драки и грубость со стороны посетителей. Проверка подтвердила, что кафе действительно продавало спиртное без лицензии.

Полиция зафиксировала нарушение, составила протокол и передала материалы в суд. Суд постановил приостановить деятельность заведения.

После вступления решения в силу судебные приставы быстро исполнили постановление — кафе прекратило работу.

Напомним, с 1 апреля 2024 года действует закон, позволяющий региональным властям вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя, в частности, в общепите в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. В Законодательном собрании Нижегородской области активно обсуждается ужесточение запрета "разливаек".