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Общество

Нижегородцам рассказали, как алкоголь увеличивает вероятность смерти

30 июня 2025 11:14  [82] Общество
Нижегородцам рассказали, как алкоголь увеличивает вероятность смерти

Фото: Александр Воложанин

С 30 июня по 6 июля в России проходит информационно-просветительская неделя, посвященная снижению смертности от внешних причин. Данная инициатива Минздрава РФ направлена на привлечение внимания к преждевременной гибели людей, которую можно было бы предотвратить.

Речь идет о случаях, когда человек умирает не из-за болезни, а по внешним причинам — от несчастных случаев, травм, отравлений, насилия или самоубийств. Особенно остро стоит вопрос потому, что чаще всего в таких ситуациях погибают молодые и трудоспособные люди. Кроме того, многие из них получают тяжелые травмы, которые приводят к инвалидности.

По данным Росстата, к внешним причинам смерти относятся случайные отравления алкоголем, ДТП, падения, утопления, пожары, самоубийства и убийства. Также сюда включают травмы с неопределенными обстоятельствами.

Работа по снижению смертности от внешних причин ведется не только медицинским сообществом. Врачи играют ключевую роль в оказании экстренной помощи и обучении населения навыкам первой помощи, однако задействованы и другие ведомства. Например, в сфере охраны труда - для профилактики производственного травматизма, или в дорожной инфраструктуре - для повышения безопасности на дорогах.

Главной целью недели является напоминание людям, как важно уметь оказывать первую помощь и насколько опасна связь между алкоголем и травмами. Минздрав подчеркивает, что злоупотребление спиртным по-прежнему остается одной из главных причин трагедий, которых можно было избежать.

Судебно-медицинская экспертиза регулярно фиксирует высокий процент смертей, произошедших в состоянии алкогольного опьянения. Только от отравлений алкоголем ежегодно умирает до 40 тысяч человек. Алкогольное опьянение часто становится катализатором для ДТП, ожогов, асфиксии, отравлений наркотиками. Кроме того, алкоголь вносит значительный вклад в число убийств, самоубийств, а также преждевременную смертность от хронических заболеваний - цирроза печени, сердечно-сосудистых и онкологических болезней, инсультов, панкреатита и болезней органов дыхания.

По оценкам экспертов, почти 12% всех смертей в России так или иначе связаны с алкоголем. Из-за него происходят 67% утоплений и пожаров, а также 42% случаев суицида. За 2024 год в авариях по вине пьяных водителей погибло почти 3 тысячи человек, а более 16 тысяч получили травмы.

Ранее сообщалось, что 146 случаев отравления алкоголем зафиксировано в Нижегородской области за 2024 год. 

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Теги:
Алкоголь Медицина и здоровье Смертность
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