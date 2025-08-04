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Происшествия

Дети-водители устроили 35 ДТП в Нижнем Новгороде за полгода

06 августа 2025 13:16  [112] Происшествия
Дети-водители устроили 35 ДТП в Нижнем Новгороде за полгода

Фото: Александр Воложанин

Несовершеннолетние водители совершили 35 ДТП в Нижнем Новгороде за полгода. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

В результате этих аварий травмы получили 30 несовершеннолетних. 

Особую тревогу вызывают случаи, когда дети садятся за руль мопедов, скутеров и питбайков. Таких происшествий зарегистрировано семь.

В ЦОДД подчеркивают: передача управления автомобилем или мотоциклом несовершеннолетнему — это не только административное правонарушение, но и потенциальная угроза жизни. Штрафы — лишь малая часть последствий, которые могут наступить. Главное — это здоровье и безопасность самих детей.

В ведомстве также отметили, что в Нижнем Новгороде стартовало профилактическое мероприятие "Дети-водители", направленное на снижение числа аварий с участием несовершеннолетних за рулем. Акция проходит с 4 по 8 августа 2025 года и охватывает весь городской округ.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие в области было совершено 73 ДТП по вине детей: в 25 случаях подростки до 16 лет находились за рулем велотранспорта, в 48 - управляли СИМ. 

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Теги:
Дети ДТП
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