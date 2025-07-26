Всплеск детского травматизма от ДТП зафиксирован в Нижегородской области Происшествия

Врачи Нижегородской областной детской больницы зафиксировали заметный рост детского травматизма, связанного с дорожно-транспортными происшествиями. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

В июле дети, получившие травмы на дорогах, поступали в приёмное отделение практически каждый день. Всего за месяц за медицинской помощью обратились 81 ребёнок. Из них 52 были госпитализированы, при этом у 19 пациентов диагностированы тяжёлые множественные травмы.

Особую тревогу у врачей вызывает статистика, связанная с индивидуальными средствами передвижения. Нарушения правил управления самокатами, питбайками и аналогичными устройствами стали причиной травм у 15 подростков.

Медики напоминают, что такие транспортные средства, как мотоциклы, скутеры и электросамокаты, представляют серьёзную опасность. Их эксплуатация требует не только технических знаний, но и строго соблюдения правил дорожного движения. Управление без водительского удостоверения, без защитной экипировки и с игнорированием ПДД может обернуться тяжёлыми последствиями для юных участников дорожного движения.

Сообщалось, что дети устроили более 70 ДТП в Нижегородской области с начала года.

Ранее врач рассказал, как уберечь детей от травм в летнее время.