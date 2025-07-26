Дети устроили более 70 ДТП в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Родители в Нижегородской области подвергают детей опасности, покупая им мототехнику. Об этом сообщил на пресс-конференции в НОИЦ сообщил начальник управления Госавтоинспекции Нижегородской области Владимир Ежов.

За первое полугодие в области было совершено 73 ДТП по вине детей - это ниже прошлогоднего показателя на 3,5%. В 25 случаях подростки до 16 лет находились за рулем велотранспорта, в 48 - управляли СИМ.

Владимир Ежов напомнил, что мототехника — не игрушка, и шлемы не всегда спасают жизни. По его словам, родители должны понимать последствия своих действий и не допускать управления транспортными средствами детьми без подготовки.

"К сожалению, наши родители бездумно приобретают питбайки и мопеды, заведомо зная, что ребёнок, во-первых, не имеет технических навыков управления такими транспортными средствами, а во-вторых, — не знает правил дорожного движения", - отметил полицейский.

Также Ежов сообщил, что в первом полугодии 2025 года в Нижегородской области зафиксирован рост числа ДТП с участием детей на 8%, число раненых подростков увеличилось на 6%. Погибли четыре ребёнка, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев текущего года в Нижегородской области в ДТП погибли 137 человек.