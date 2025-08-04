Подаренную Папой Римским икону привезут в Нижний Новгород

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С 13 по 16 августа в католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде будет выставлена икона "Пресвятая Богородица - Спасительница народа Римского" (Salus Populi Romani). Это список с самой известной римской иконы, подаренный Папой Франциском католикам России.
Икона была благословлена Святейшим Отцом 25 октября 2024 года и передана в дар Католической Церкви в России. Она начала свое паломничество по городам страны в рамках Юбилейного года, который Католическая Церковь отмечает в 2025 году.
Впервые икона была представлена верующим в Москве 12 декабря, во время торжеств по случаю 25-летия повторного освящения Кафедрального собора Пресвятой Девы Марии.
В Нижнем Новгороде икона будет находиться в храме Успения Пресвятой Девы Марии. Там же уже находится другой дар Папы Римского — мозаика Успения, переданная нижегородским католикам в 2017 году.
Таким образом, в одном храме одновременно окажутся два особых дара от Папы Франциска. Почтить икону могут все желающие. Вход в храм свободный.
Ранее сообщалось, что около 11 тысяч паломников посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в дни торжеств в честь дня памяти Серафима Саровского.
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