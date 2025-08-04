Чемпиона по смешанным единоборствам успешно прооперировали в Нижнем Новгороде

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Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Кондратьев перенес хирургическое вмешательство в одной из клиник Нижнего Новгорода.
Как рассказал врач-травматолог Алексей Крупко, во время операции из голеностопного сустава спортсмена был извлечен фрагмент таранной кости. Он также продемонстрировал этот отломок.
По информации главного редактора медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексея Никонова, операция была проведена щадящим методом — через два небольших прокола. Процедура прошла без осложнений, травма полностью устранена. После курса восстановления Кондратьев планирует вернуться в спорт.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде был прооперирован футболист Александр Телегин.
А весной мы рассказывали про жительницу Германии, которая приехала "чинить" колено у нижегородских врачей.
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