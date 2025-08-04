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Спорт

Чемпиона по смешанным единоборствам успешно прооперировали в Нижнем Новгороде

06 августа 2025 16:00  [132] Спорт
Чемпиона по смешанным единоборствам успешно прооперировали в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Кондратьев перенес хирургическое вмешательство в одной из клиник Нижнего Новгорода.

Как рассказал врач-травматолог Алексей Крупко, во время операции из голеностопного сустава спортсмена был извлечен фрагмент таранной кости. Он также продемонстрировал этот отломок.

По информации главного редактора медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексея Никонова, операция была проведена щадящим методом — через два небольших прокола. Процедура прошла без осложнений, травма полностью устранена. После курса восстановления Кондратьев планирует вернуться в спорт.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде был прооперирован футболист Александр Телегин.

А весной мы рассказывали про жительницу Германии, которая приехала "чинить" колено у нижегородских врачей.

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Теги:
Врачи Медицина и здоровье Спорт
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