После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 августа 2025 15:00  [103] Нижегородка лишилась 5 млн рублей после общения с мошенниками
06 августа 2025 14:30  [128] Политтехнолог Михаил Халуга останется под стражей до 5 сентября
06 августа 2025 13:19  [159] 14-летний подросток пропал из детского лагеря под Нижним Новгородом
06 августа 2025 13:16  [155] Дети-водители устроили 35 ДТП в Нижнем Новгороде за полгода
06 августа 2025 12:50  [168] Каменщик разбился насмерть, упав с крыши детсада в Сарове
06 августа 2025 12:16  [169] Павловская птицефабрика прокомментировала ожоги глаз у семи рабочих
06 августа 2025 11:23  [200] Почти 200 человек пропали в июне в Нижегородской области
06 августа 2025 11:02  [201] Рейд по бомжам в Нижегородской области привел к аресту четырех преступников
06 августа 2025 10:45  [240] Незаконную "разливайку" в жилом доме прикрыли на Автозаводе
06 августа 2025 10:11  [201] Пожар в Дальнеконстантиновском районе унес жизнь пожилой женщины
Происшествия

Политтехнолог Михаил Халуга останется под стражей до 5 сентября

06 августа 2025 14:30  [128] Происшествия
Политтехнолог Михаил Халуга останется под стражей до 5 сентября

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Политтехнолог Михаил Халуга останется под стражей до 5 сентября. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе облсуда. 

Решение принял Московский районный суд 31 июля. Он продлил меру пресечения в виде заключения под стражу по 4 сентября включительно.

Халугу, ранее курировавшего избирательную кампанию в думу Дзержинска при мэре Иване Носкове, задержали 5 июня. Его подозревают в коммерческом подкупе, совершённом по предварительному сговору и в особо крупном размере.

В рамках того же дела была арестована Мария Килина, прежде занимавшая должность исполнительного секретаря дзержинского отделения партии "Единая Россия". Суд продлил ей меру пресечения. 

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала бывшего руководителя АО "Теплоэнерго" Илью Халтурина после выхода из СИЗО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Суд Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
05 августа 2025 19:46  [363] Нижегородский экс-чиновник Бортников отправлен под домашний арест
05 августа 2025 18:19  [358] Нижегородский СК раскрыл подробности дела против депутата Сафиуллина
09 июня 2025 11:00  [2513] "ЕР" приостановит членство задержанной в Дзержинске Марии Килиной
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных