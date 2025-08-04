Политтехнолог Михаил Халуга останется под стражей до 5 сентября Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Политтехнолог Михаил Халуга останется под стражей до 5 сентября. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе облсуда.

Решение принял Московский районный суд 31 июля. Он продлил меру пресечения в виде заключения под стражу по 4 сентября включительно.

Халугу, ранее курировавшего избирательную кампанию в думу Дзержинска при мэре Иване Носкове, задержали 5 июня. Его подозревают в коммерческом подкупе, совершённом по предварительному сговору и в особо крупном размере.

В рамках того же дела была арестована Мария Килина, прежде занимавшая должность исполнительного секретаря дзержинского отделения партии "Единая Россия". Суд продлил ей меру пресечения.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала бывшего руководителя АО "Теплоэнерго" Илью Халтурина после выхода из СИЗО.