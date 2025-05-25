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Политика

"ЕР" приостановит членство задержанной в Дзержинске Марии Килиной

09 июня 2025 11:00  [303] Политика
ЕР приостановит членство задержанной в Дзержинске Марии Килиной

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

"Единая Россия" приостановит членство в партии задержанной Марии Килиной. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе НРО "ЕР", это произойдет на ближайшем заседании местного политсовета дзержинского отделения.

Отмечается, что приостановление членства связано с возбуждением уголовного дела. 

Напомним, политтехнолога Михаила Халугу, который курировал избирательную кампанию в думу города химиков, и исполнительного секретаря дзержинского отделения партии "Единая Россия" Марию Килину заключили под стражу до 4 августа. Они являются фигурантами уголовного дела, связанного с коммерческим подкупом, совершённым по предварительному сговору и в особо крупном размере.

Также сообщалось, что бывший руководитель нижегородского "ГУММиД" Андрей Левдиков объявлен в федеральный розыск. А экс-спикер нижегородской думы Дмитрий Барыкин заочно арестован на два месяца.

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Теги:
Дзержинск Уголовное дело
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