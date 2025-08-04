Врачи ПИМУ пришили нижегородцу отрезанную пилой руку Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

Хирурги Университетской клиники Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ) пришили 61-летнему жителю Нижегородской области часть руки, отсеченную пилой. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Мужчина получил тяжелую травму во время работы с дисковой пилой. Практически полностью отсеченная часть руки держалась лишь на узком лоскуте кожи шириной 2-3 сантиметра. Пострадавшего доставили из города Семенова в отделение травматологии и ортопедии №3.

На операцию ушло 2,5 часа. Хирурги с помощью микроинструментов восстановили сосуды, нервы и сухожилия поврежденного сегмента конечности. В состав операционной бригады входили два травматолога-ортопеда, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сестры.

"Операция была сложной, требующей ювелирной точности. Но у нас уже отработана техника подобных вмешательств", — рассказал врач травматолог-ортопед Сергей Петров.

По его словам, для каждого случая ампутации существует ограниченное "окно" времени, в течение которого возможна реплантация. Чем крупнее сегмент, тем меньше времени у медиков. В данном случае конечность была средней величины, и врачи успели провести операцию вовремя.

Сейчас пациент находится в гипсе и уже пробует шевелить пальцами. На следующей неделе врачи планируют его выписать. Далее он продолжит лечение по месту жительства, а через месяц приедет на контрольный осмотр. Впереди — длительная реабилитация.

Операционную бригаду составили: травматологи-ортопеды Сергей Петров и Сергей Кувшинов, анестезиолог-реаниматолог Екатерина Батурина, операционная медсестра Анна Юрина и медсестра-анестезист Татьяна Ликина.

