Камера может появиться на выделенке на площади Лядова в Нижнем Новгороде

08 августа 2025 17:31  [76] Общество
Камера может появиться на выделенке на площади Лядова в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Камера фотовидеофиксикации нарушений ПДД может появиться на полосе для общественного транспорта, которая недавно появилась на площади Лядова. Об этом НИА "Нижний Новгород" в Центре развития транспортных систем региона.

Речь об участке от улицы Красносельской до Окского съезда. Но сначала специалистам предстоит проанализировать нарушения, совершаемые там автомобилистами. По итогам анализа будет понятно: нужна там камера или нет.

А пока комплекс фиксации нарушений ПДД устанавливают на улице Ванеева — на участке от улицы Бориса Панина до Канашской. Завершить монтаж планируют в августе.

 

 

