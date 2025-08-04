Камера может появиться на выделенке на площади Лядова в Нижнем Новгороде

Фото:
Камера фотовидеофиксикации нарушений ПДД может появиться на полосе для общественного транспорта, которая недавно появилась на площади Лядова. Об этом НИА "Нижний Новгород" в Центре развития транспортных систем региона.
Речь об участке от улицы Красносельской до Окского съезда. Но сначала специалистам предстоит проанализировать нарушения, совершаемые там автомобилистами. По итогам анализа будет понятно: нужна там камера или нет.
А пока комплекс фиксации нарушений ПДД устанавливают на улице Ванеева — на участке от улицы Бориса Панина до Канашской. Завершить монтаж планируют в августе.
