Капремонт улицы Зои Космодемьянской проведут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: МКУ "ГУММиД"

В поселке Стахановский Автозаводского района стартует капитальный ремонт улицы Зои Космодемьянской. Работы будут включать обустройство тротуаров и установку наружного освещения.

Как сообщили в МКУ "ГУММиД", по проекту уже заключен контракт, а также получено положительное заключение государственной от 30 июля 2025 года.

В настоящее время дорога представляет собой проселочный участок без асфальтового покрытия, пешеходных зон и уличного освещения. Из-за этого местные жители вынуждены передвигаться по проезжей части, что создает риски для безопасности.

По завершении капитального ремонта ожидается значительное улучшение условий для пешеходов и автомобилистов, а также повышение уровня безопасности на этом участке.

Ранее некоторые жители поселка выступили против ремонта дороги. По их мнению, под видом ремонтных работ власти могут построить крупную магистраль.

Ранее сообщалось, что еще 57 километров дорог отремонтируют в Нижегородской области до конца 2025 года.