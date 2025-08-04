Проект реконструкции дороги в Гордеевке переработают

Фото:
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области выпустило новый приказ о подготовке проектной документации для реконструкции участка улицы Гордеевской в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Документ размещен на сайте ведомства.
Работы охватят территорию от дома № 36 до дома № 131. Согласно документу, площадь планируемой зоны увеличена до 9,12 гектара. Подготовкой плана займется МКУ "ГУММиД" за счет средств местного бюджета.
Проект предусматривает реконструкцию 400-метрового участка дороги с организацией 2–4 полос движения шириной от 3,25 до 3,75 метра. Также будет обустроен тротуар длиной 800 метров и шириной 2,25 метра.
Новый приказ отменяет ранее выданное распоряжение от 4 апреля 2025 года, а срок действия утвержденного документа установлен до 28 июля 2026 года.
Ранее сообщалось, что дизайн-код для "Гордеевского пятачка" утвердила нижегородская мэрия.
