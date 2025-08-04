Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 августа 2025 17:35  [19] Участники проекта "Летний институт" НГЛУ прошли обучение в МГУ имени Н.П. Огарёва
11 августа 2025 17:09  [94] Каждый второй турист на заводы ОМК выбирает профориентационные экскурсии
11 августа 2025 16:50  [113] Нижегородцам назвали самые подешевевшие социально значимый продукты
11 августа 2025 16:49  [94] Учащиеся "НЕЙМАРК.ИТ-Академии" из России и Беларуси стали первыми постояльцами новых общежитий ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
11 августа 2025 16:20  [112] Эксперт Пожарская рассказала, к чему приведёт трансформация "Госуслуг"
11 августа 2025 16:13  [163] Трамвайные пути начали менять на Ошарской — фото
11 августа 2025 15:55  [147] Штрафы за проезд грузовиков по дамбам могут повысить в Нижегородской области
11 августа 2025 15:46  [132] Более 800 кг мясных консервов нижегородцы отправили в Курскую область
11 августа 2025 14:56  [129] Возраст вступления в партии предложили снизить до 16 лет
11 августа 2025 14:47  [184] Тина Канделаки восхитилась нижегородским парком "Швейцария"
Общество

Трамвайные пути начали менять на Ошарской — фото

11 августа 2025 16:13  [163] Общество
Трамвайные пути начали менять на Ошарской — фото

Фото: Максим Герасимов

В Нижнем Новгороде продолжается реконструкция трамвайной инфраструктуры. На улице Ошарской, на участке между улицами Республиканской и Кузнечихинской, стартовали работы по замене трамвайных путей.

Старые рельсы уже демонтированы, и рабочие приступили к монтажу нового рельсового полотна. Проект реализуется поэтапно и охватывает весь отрезок улицы Ошарской — от улицы Белинского до разворотного кольца в районе Лапшихи.

Работы на данном отрезке начались 9 августа и должны завершиться в ноябре. Полностью ремонтные работы на улице Ошарской планируется завершись до конца текущего года.

В рамках реконструкции планируется не только полная замена рельсов, но и обновление контактной сети.

На время проведения работ движение автомобилей на данном участке организовано только в сторону улицы Белинского.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат сразу в трех районах Нижнего Новгорода из-за Дня города. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонт дорог Трамвай Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
09 августа 2025 19:00  [548] Проезд по улице Баррикад перекрыли в Нижнем Новгороде
05 августа 2025 18:00  [989] Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
30 июля 2025 17:53  [737] Малая Покровская останется закрытой для транспорта до 2026 года
29 июля 2025 19:03  [602] Стоянку на участке Верхневолжской набережной запретят с 19 августа
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных