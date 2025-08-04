Трамвайные пути начали менять на Ошарской — фото

Фото:
В Нижнем Новгороде продолжается реконструкция трамвайной инфраструктуры. На улице Ошарской, на участке между улицами Республиканской и Кузнечихинской, стартовали работы по замене трамвайных путей.
Старые рельсы уже демонтированы, и рабочие приступили к монтажу нового рельсового полотна. Проект реализуется поэтапно и охватывает весь отрезок улицы Ошарской — от улицы Белинского до разворотного кольца в районе Лапшихи.
Работы на данном отрезке начались 9 августа и должны завершиться в ноябре. Полностью ремонтные работы на улице Ошарской планируется завершись до конца текущего года.
В рамках реконструкции планируется не только полная замена рельсов, но и обновление контактной сети.
На время проведения работ движение автомобилей на данном участке организовано только в сторону улицы Белинского.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат сразу в трех районах Нижнего Новгорода из-за Дня города.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+