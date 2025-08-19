125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Общество

Ремонт Сергиевской улицы в Нижнем Новгороде продлится до конца года

25 августа 2025 14:33
Ремонт Сергиевской улицы в Нижнем Новгороде продлится до конца года

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Завершение реконструкции улицы Сергиевской в Нижнем Новгороде перенесли на конец 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

Сейчас работы ведутся на участке между улицами Ильинской и Гоголя. Подрядчики занимаются переустройством инженерных сетей, включая строительство новой линии бытовой канализации и временное переключение водоснабжения. Также рабочие готовятся к установке системы ливневой канализации.

В "ГУММиД" подчеркнули, что причиной переноса сроков стала необходимость корректировки проектной документации. В процессе работ специалисты выявили изношенные участки водопровода, что потребовало дополнительных мероприятий по их замене. Речь идет о сетях на отрезке от дома №13 по улице Сергиевской до пересечения с улицей Гоголя.

Ранее стало известно, что реконструкцию Ильинки планируют начать после обновления трамвайных путей.

Нижегородский район Ремонт дорог Ремонтные работы
