Ремонт Сергиевской улицы в Нижнем Новгороде продлится до конца года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Завершение реконструкции улицы Сергиевской в Нижнем Новгороде перенесли на конец 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

Сейчас работы ведутся на участке между улицами Ильинской и Гоголя. Подрядчики занимаются переустройством инженерных сетей, включая строительство новой линии бытовой канализации и временное переключение водоснабжения. Также рабочие готовятся к установке системы ливневой канализации.

В "ГУММиД" подчеркнули, что причиной переноса сроков стала необходимость корректировки проектной документации. В процессе работ специалисты выявили изношенные участки водопровода, что потребовало дополнительных мероприятий по их замене. Речь идет о сетях на отрезке от дома №13 по улице Сергиевской до пересечения с улицей Гоголя.

Ранее стало известно, что реконструкцию Ильинки планируют начать после обновления трамвайных путей.