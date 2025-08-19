Ремонт Сергиевской улицы в Нижнем Новгороде продлится до конца года

Завершение реконструкции улицы Сергиевской в Нижнем Новгороде перенесли на конец 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".
Сейчас работы ведутся на участке между улицами Ильинской и Гоголя. Подрядчики занимаются переустройством инженерных сетей, включая строительство новой линии бытовой канализации и временное переключение водоснабжения. Также рабочие готовятся к установке системы ливневой канализации.
В "ГУММиД" подчеркнули, что причиной переноса сроков стала необходимость корректировки проектной документации. В процессе работ специалисты выявили изношенные участки водопровода, что потребовало дополнительных мероприятий по их замене. Речь идет о сетях на отрезке от дома №13 по улице Сергиевской до пересечения с улицей Гоголя.
Ранее стало известно, что реконструкцию Ильинки планируют начать после обновления трамвайных путей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+