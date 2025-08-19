Названы сроки строительства объездной дороги на Родионова в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

На улице Родионова в Нижнем Новгороде продолжаются подготовительные работы для строительства оборотных тупиков. Об этом сообщает телеграм-канал "Метро НН - Наше. Новое".

На текущем этапе специалисты занимаются переустройством инженерных сетей. Эти работы идут в штатном режиме и по графику.

В рамках проекта также предусмотрено устройство временной объездной дороги. Основной этап строительства начнется после завершения подготовки, который ожидается до сентября 2025 года, и определения подрядной организации.

Следующим шагом станет выполнение земляных работ, укладка дорожной одежды, установка бортового камня, а также перенос четырёх остановочных павильонов.

Отметим, что устройство объездной дороги у Сенной площади оценили в 76 млн рублей. При этом АО "Моспроект-3" в третий раз объявило конкурс на строительство. Изначально работы планировалось начать не позднее 13 мая. Во второй раз сроки реализации были сдвинуты на период с сентября по январь 2026 года, но желающих взяться за проект снова не нашлось. Итоги третьего конкурса еще не подведены.

Также стало известно, что более сотни нежилых объектов изымают через суд для строительства метро в Сормове.

