Реконструкцию Ильинской улицы начнут после замены трамвайных путей

Масштабная реконструкция улицы Ильинской в Нижнем Новгороде начнется только после завершения работ по замене трамвайных путей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в муниципальном учреждении "ГУММиД".
В ведомстве пояснили, что проект реновации охватывает капитальный ремонт проезжей части и пешеходных зон. Работы затронут как проезжую часть, так и тротуары.
Параллельно с этим в планах городских властей — обновление улицы Гоголя, расположенной в том же Нижегородском районе.
Напомним, в центре города уже ведется активная замена трамвайных путей. В связи с этим вводятся ограничения для транспорта.
Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода расторгли контракт с подрядчиком по проектированию и реконструкции дороги на улице Ильинской.
