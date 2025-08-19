Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Реконструкцию Ильинской улицы начнут после замены трамвайных путей

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Масштабная реконструкция улицы Ильинской в Нижнем Новгороде начнется только после завершения работ по замене трамвайных путей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в муниципальном учреждении "ГУММиД".

В ведомстве пояснили, что проект реновации охватывает капитальный ремонт проезжей части и пешеходных зон. Работы затронут как проезжую часть, так и тротуары.

Параллельно с этим в планах городских властей — обновление улицы Гоголя, расположенной в том же Нижегородском районе.

Напомним, в центре города уже ведется активная замена трамвайных путей. В связи с этим вводятся ограничения для транспорта.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода расторгли контракт с подрядчиком по проектированию и реконструкции дороги на улице Ильинской.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Нижегородский район Ремонт дорог Трамвай
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных