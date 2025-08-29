125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 августа 2025 18:08  [92] Власти утроили надбавку одной категории нижегородских росгвардейцев
29 августа 2025 17:50  [106] Нижегородский митрополит Георгий проведет молебен на начало учебного года
29 августа 2025 17:37  [115] Бесплатные точки Wi-Fi заработали в Кстове
29 августа 2025 16:38  [145] Восстановление Дома Чардымова после пожара идет по графику
29 августа 2025 16:28  [126] Компания Google предупредила более 2,5 млрд пользователей, чтобы изменили пароли
29 августа 2025 16:20  [168] Выяснилось, почему в нижегородской "Школе 800" резко подорожало питание
29 августа 2025 16:19  [148] В Кстовской ЦРБ открыли мемориальную плиту в память о майоре медслужбы и ветеране Нине Фадеевой
29 августа 2025 16:17  [125] Нижегородцы отправили 711 ранцев со школьными наборами первоклассникам подшефных территорий в ДНР
29 августа 2025 16:12  [154] Многодетная семья Ежовых из Арзамаса стала одним из победителей Всероссийского конкурса "Семья года – 2025"
29 августа 2025 16:10  [140] Почти 16,5 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Горьковской магистрали в январе-июле
Общество

Власти утроили надбавку одной категории нижегородских росгвардейцев

29 августа 2025 18:08  [92] Общество
Власти утроили надбавку одной категории нижегородских росгвардейцев

Фото: Кира Мишина

Максимальный размер региональной доплаты к зарплате сотрудников одной из рот Росгвардии в Нижегородской области увеличен втрое — до 30 тысяч рублей в месяц. Соответствующий указ губернатора опубликован 29 августа 2025 года.

Доплата касается сотрудников второй роты полиции отдела вневедомственной охраны по Нижегородскому району — структурного подразделения ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области". Нововведение вступит в силу с 1 сентября.

Для остальных сотрудников, имеющих право на региональные выплаты, максимальный размер доплаты остается прежним — до 10 тысяч рублей. Причина такого решения в документе не указана. 

В указе также отмечается, что конкретная сумма зависит от фактически отработанного времени, связанного с обеспечением общественного порядка и безопасности.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 28 место из 85 в рейтинге регионов РФ с самой высокой зарплатой.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата Росгвардия
Поделиться:
Новости по теме
21 августа 2025 09:58  [562] Медсестра в нижегородской частной клинике может получать до 95 тысяч рублей
11 августа 2025 13:23  [527] Водителям "скорой" в Нижнем Новгороде выплатят компенсации за переработки
04 августа 2025 15:40  [818] Выяснилось, сколько нижегородцев зарабатывают более 1 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных