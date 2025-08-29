Власти утроили надбавку одной категории нижегородских росгвардейцев Общество

Фото: Кира Мишина

Максимальный размер региональной доплаты к зарплате сотрудников одной из рот Росгвардии в Нижегородской области увеличен втрое — до 30 тысяч рублей в месяц. Соответствующий указ губернатора опубликован 29 августа 2025 года.

Доплата касается сотрудников второй роты полиции отдела вневедомственной охраны по Нижегородскому району — структурного подразделения ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области". Нововведение вступит в силу с 1 сентября.

Для остальных сотрудников, имеющих право на региональные выплаты, максимальный размер доплаты остается прежним — до 10 тысяч рублей. Причина такого решения в документе не указана.

В указе также отмечается, что конкретная сумма зависит от фактически отработанного времени, связанного с обеспечением общественного порядка и безопасности.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 28 место из 85 в рейтинге регионов РФ с самой высокой зарплатой.