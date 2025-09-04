Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Общество

Госэкспертиза отклонила проекты капремонта двух нижегородских школ

08 сентября 2025 11:00  [67] Общество
Госэкспертиза отклонила проекты капремонта двух нижегородских школ

Фото: Кирилл Мартынов

Государственная экспертиза не согласовала проектную документацию по капитальному ремонту двух образовательных учреждений в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в ЕГРЗ. 

Один из проектов касался здания школы №18, расположенного на улице Невзоровых, 36/3. Застройщиком выступало само учебное заведение, а разработкой проектной документации занималась компания ООО "Горпроект".

Отрицательное заключение выдано и проектной документации для капитального ремонта детского сада — структурного подразделения школы №122 на улице Сибирцева, 9А. Как и в предыдущем случае, проект подготовила та же организация — ООО "Горпроект", а заказчиком выступило МБОУ "Школа №122".

Ранее сообщалось, что госэкспертиза не одобрила проект строительства нового учебного корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных