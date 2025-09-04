Госэкспертиза отклонила проекты капремонта двух нижегородских школ

Фото:
Государственная экспертиза не согласовала проектную документацию по капитальному ремонту двух образовательных учреждений в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Один из проектов касался здания школы №18, расположенного на улице Невзоровых, 36/3. Застройщиком выступало само учебное заведение, а разработкой проектной документации занималась компания ООО "Горпроект".
Отрицательное заключение выдано и проектной документации для капитального ремонта детского сада — структурного подразделения школы №122 на улице Сибирцева, 9А. Как и в предыдущем случае, проект подготовила та же организация — ООО "Горпроект", а заказчиком выступило МБОУ "Школа №122".
Ранее сообщалось, что госэкспертиза не одобрила проект строительства нового учебного корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде.
