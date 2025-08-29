Глеб Никитин осмотрел новую школу №189 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижнем Новгороде начал работу современный образовательный комплекс — школа №189, рассчитанная на 1600 учащихся. Учебный процесс в новом учреждении стартовал 1 сентября 2025 года. Строительство велось в рамках национального проекта "Образование", преемником которого стал нацпроект "Молодежь и дети". Реализация проекта осуществлялась по концессионному соглашению между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона.

С особенностями новой школы ознакомились губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его заместитель Андрей Чечерин, министр образования и науки региона Михаил Пучков, председатель городской Думы Евгений Чинцов и генеральный директор Корпорации развития области Игорь Ищенко. Экскурсию для гостей провела директор учреждения Ирина Довгаль.

По ее словам, здание школы состоит из шести блоков разной этажности, его общая площадь приближается к 30 тысячам квадратных метров. В классах обучается не более 25 человек, что способствует созданию комфортной образовательной среды как для детей, так и для преподавателей. Гости осмотрели актовый зал, кабинеты начальных классов, лаборатории химии, физики и астрономии, а также специализированный блок для детей с расстройствами аутистического спектра.

Питание организовано в двух обеденных залах — на 312 и 500 мест. Это позволяет развести потоки учеников начальной и средней школы, обеспечивая удобство и безопасность. Пищеблок оснащен современным оборудованием, соответствующим последним санитарным и технологическим стандартам.

Большое внимание уделено физическому развитию учеников. В распоряжении школы — несколько спортивных залов, лыжная база, а также открытые спортивные и игровые площадки.

Глеб Никитин подчеркнул, что школа в жилом комплексе "Зенит" стала значимым объектом социальной инфраструктуры не только для Советского района, но и для всего города. По его словам, в условиях активного заселения нового жилого района появление такой школы решает важную задачу — доступ к качественному образованию для молодых семей. На реализацию проекта было выделено свыше трех миллиардов рублей. Сейчас в школе учатся около 1250 детей, включая более 150 первоклассников. В ближайшие годы планируется выйти на полную загрузку.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что школа №189 — крупнейшее муниципальное учебное заведение в городе. Он подчеркнул, что учреждение оборудовано по самым современным стандартам, что даст детям возможность раскрыть потенциал и получить качественные знания. Особое внимание, по его словам, уделено инклюзивному образованию — предусмотрены автономные классы и система навигации для детей с особыми потребностями.

Генеральный директор Корпорации развития области Игорь Ищенко напомнил, что это уже 11-я школа, построенная в регионе по концессионной модели. Он отметил, что при реализации проекта учитывались все детали, необходимые для создания комфортной образовательной среды. Строительство велось под постоянным контролем, чтобы обеспечить высокое качество работ.

Национальный проект "Молодежь и дети", в рамках которого реализован данный проект, стартовал в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина. В его состав входят девять федеральных программ, направленных на развитие системы образования и поддержку молодежи, в том числе "Россия – страна возможностей", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Профессионалитет" и другие.

Ранее сообщалось, что вводить единую форму в нижегородских школах пока не планируют.