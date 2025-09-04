Суд снял запрет на достройку двух школ в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Арбитражный суд Нижегородской области отменил ранее введенные обеспечительные меры, из-за которых было приостановлено строительство двух школ. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Речь идет о школах на улице Космической в Нижнем Новгороде и на улице Клюквина в Дзержинске. Каждая из них рассчитана на 1100 учеников.

Изначально их возводила новосибирская компания "АМТ-Групп", но летом Корпорация развития региона расторгла с ней договоры, сославшись на срыв сроков и неосвоенный аванс.

После расторжения контракта подрядчик подал иски, настаивая на незаконности действий заказчика. Кроме того, он потребовал запретить достраивать здания и истребовать выплаты по банковским гарантиям, утверждая, что это может "нивелировать результат" уже выполненных работ.

27 августа суд ввел обеспечительные меры. Однако уже 3 сентября дочерние структуры Корпорации развития, выступающие концессионерами, обратились с ходатайством об их отмене. ООО "АМТ-Групп" подало возражения, но суд встал на сторону заказчика.

В решении суда говорится, что запрет на продолжение строительства может привести к утрате уже выполненных работ и нанесению ущерба региональному бюджету. Кроме того, из-за приостановки проекта страдают интересы жителей, для которых школы имеют важное социальное значение.

В постановлении также отмечается, что решение может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

Ранее сообщалось, что общая готовность обеих школ составляет около 85%. Корпорация развития, взявшая на себя функции генподрядчика, рассчитывает завершить строительство обеих школ до конца 2025 года.

Также стало известно, что госэкспертиза отклонила проект строительства нового учебного корпуса школы №118 в Московском районе Нижнего Новгорода.