Суд снял запрет на достройку двух школ в Нижегородской области

Фото:
Арбитражный суд Нижегородской области отменил ранее введенные обеспечительные меры, из-за которых было приостановлено строительство двух школ. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
Речь идет о школах на улице Космической в Нижнем Новгороде и на улице Клюквина в Дзержинске. Каждая из них рассчитана на 1100 учеников.
Изначально их возводила новосибирская компания "АМТ-Групп", но летом Корпорация развития региона расторгла с ней договоры, сославшись на срыв сроков и неосвоенный аванс.
После расторжения контракта подрядчик подал иски, настаивая на незаконности действий заказчика. Кроме того, он потребовал запретить достраивать здания и истребовать выплаты по банковским гарантиям, утверждая, что это может "нивелировать результат" уже выполненных работ.
27 августа суд ввел обеспечительные меры. Однако уже 3 сентября дочерние структуры Корпорации развития, выступающие концессионерами, обратились с ходатайством об их отмене. ООО "АМТ-Групп" подало возражения, но суд встал на сторону заказчика.
В решении суда говорится, что запрет на продолжение строительства может привести к утрате уже выполненных работ и нанесению ущерба региональному бюджету. Кроме того, из-за приостановки проекта страдают интересы жителей, для которых школы имеют важное социальное значение.
В постановлении также отмечается, что решение может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.
Ранее сообщалось, что общая готовность обеих школ составляет около 85%. Корпорация развития, взявшая на себя функции генподрядчика, рассчитывает завершить строительство обеих школ до конца 2025 года.
Также стало известно, что госэкспертиза отклонила проект строительства нового учебного корпуса школы №118 в Московском районе Нижнего Новгорода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+