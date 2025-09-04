Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Проект нового корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде отклонила госэкспертиза

07 сентября 2025 17:20
Проект нового корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде отклонила госэкспертиза

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства нового учебного корпуса школы №118 в Московском районе Нижнего Новгорода получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра заключений по результатам проверки проектной документации.

Застройщиком проекта выступает муниципальное казенное учреждение "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода", а проектную документацию подготовила компания ООО "Гражданпроект" из Пензы.

Отметим, что в апреле региональный минград утвердил изменения в документацию по планировке территории по улице Народной.  Они были разработаны и внесены в связи со строительством нового пятиэтажного корпуса на 990 ученических мест, который разместится рядом с действующим зданием школы №118 на улице Народной.

Работы планируется провести в две очереди. На первом этапе — расчистка территории, демонтаж старых построек и подведение коммуникаций. Затем — строительство самого здания и благоустройство прилегающей территории. Также в рамках проекта собирались ликвидировать существующую парковку и построить на её месте трехэтажный спортивный центр площадью 4,5 тысячи квадратных метров. На втором этапе запланировано создание транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройство. 

Завершить строительство учебного корпуса планируется до 2029 года, а спортивный центр — к 2030 году.

Ранее сообщалось, что в нижегородском ЖК "Зенит" заработала самая крупная муниципальная школа, размещенная в одном здании и рассчитанная на 1600 учащихся

