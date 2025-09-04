Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Утвержден облик современной двухэтажной поликлиники на Автозаводе

10 сентября 2025 09:50  [119] Общество
Утвержден облик современной двухэтажной поликлиники на Автозаводе

Фото: минград Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода появится новая двухэтажная поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену. Архитектурный облик будущего медучреждения уже согласован, сообщается на сайте регионального минграда.

Здание разместится в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановской и Лекальной на участке площадью 2350 квадратных метров. Общая площадь самой поликлиники составит почти 1,5 тысячи квадратных метров.

Фасады здания оформят в цветах слоновой кости и серого полевого шпата. У поликлиники будут большие окна с темно-коричневой отделкой. 

Добавим, что проект, разработанный архитектурным бюро ООО "Квартал" по заказу компании "ЭкспертПлюс-НН", включает благоустройство прилегающей территории. Там появятся тротуары, проезды и парковка на 20 автомобилей.

Ранее сообщалось, что на Студеной улице Нижнего Новгорода появится гостиница длительного пребывания. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Автозаводский район Поликлиника Строительство
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных