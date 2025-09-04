Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 сентября 2025 18:17  [75] Гостиницу длительного пребывания построят на Студеной в Нижнем Новгороде
04 сентября 2025 15:59  [163] Надпись "Сталинскому соколу" снова появится на нижегородском памятнике Чкалову
04 сентября 2025 15:47  [186] Минстрой разрешил строительство 8-этажной гостиницы на улице Пискунова
04 сентября 2025 15:36  [159] Нижегородскую молодежь приглашают поучаствовать в викторине "История будущего"
04 сентября 2025 12:39  [139] Представители туриндустрии Индии ознакомились с туристическим потенциалом Нижегородской области
02 сентября 2025 15:38  [412] Второй сезон детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует 2 октября
02 сентября 2025 10:00  [452] Фуникулер в Нижегородском кремле перевез за лето 143 000 пассажиров
01 сентября 2025 12:36  [483] Глеб Никитин принял участие в русских выходных от "Хохломы" в Плёсе
30 августа 2025 07:00  [816] Уникальные деревянные храмы и колокольни восстановят в Нижегородской области
29 августа 2025 19:30  [725] Парк усадьбы в "Болдине" теперь можно посетить по "Пушкинской карте"
Культура и отдых

Гостиницу длительного пребывания построят на Студеной в Нижнем Новгороде

04 сентября 2025 18:17  [75] Культура и отдых
Гостиницу длительного пребывания построят на Студеной в Нижнем Новгороде

Фото: минград Нижегородской области

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство гостиницы длительного проживания на улице Студеной, 42. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель Сергей Николаевич Голованов. Документ был выдан 4 июля. 

Отметим, что в июне минград согласовал архитектурный облик объекта. Гостиница будет построена на земельном участке площадью 1,7 тысячи кв. метров. Само здание займет 687 кв. метров, а суммарная площадь всех этажей составит 2183 кв. метра. Гостиница будет четырехэтажной со встроенной автостоянкой. 

 Ранее сообщалось, что в Ленинском районе областного центра хотят построить круглогодичный глэмпинг-парк.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Строительство
Поделиться:
Новости по теме
29 августа 2025 06:11  [527] Гостиницу с рестораном русской кухни откроют в Ветлуге за 45 млн рублей
08 августа 2025 16:15  [948] Нижегородскую область отметили в числе регионов-лидеров по внедрению реформы классификации отелей и гостиниц
05 августа 2025 13:12  [721] Кредит на 1,8 млрд рублей дали для строительства отеля на Большой Покровской
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных