Гостиницу длительного пребывания построят на Студеной в Нижнем Новгороде

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство гостиницы длительного проживания на улице Студеной, 42. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель Сергей Николаевич Голованов. Документ был выдан 4 июля.
Отметим, что в июне минград согласовал архитектурный облик объекта. Гостиница будет построена на земельном участке площадью 1,7 тысячи кв. метров. Само здание займет 687 кв. метров, а суммарная площадь всех этажей составит 2183 кв. метра. Гостиница будет четырехэтажной со встроенной автостоянкой.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе областного центра хотят построить круглогодичный глэмпинг-парк.
