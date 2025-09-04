Огромные пробки внезапно образовались в Нижнем Новгороде 16 сентября

Фото:
Нижегородские автомобилисты столкнулись с огромными заторами днем 16 сентября. По данным сервиса "Яндекс Карты", к 15:15 на основных магистралях, ведущих в город, образовались многокилометровые пробки.
Сильнее всего движение затруднено на Московском шоссе, а также в районах села Доскино и деревни Ольгино. Водители сообщают о плотном трафике и в других частях города — вблизи аэропорта, в Горбатовке и на Стригинском мосту.
Официальной информации по этому поводу нет. Однако можно предположить, что заторы связаны с рядом крупных мероприятий, которые пройдут с участием иностранных делегаций в областном центре на этой неделе. В частности, 18 сентября стартует Международный форум особых экономических зон-2025 (12+).
А с 17 по 21 сентября на Нижегородской ярмарке пройдет слет участников Всемирного фестиваля молодежи (12+).
Еще одним масштабным событием в сентябре станет открытие нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее пригласил на церемонию президента России Владимира Путина.
Сообщалось, что движение транспорта возле ИТ-кампуса ограничили до 22 сентября.
