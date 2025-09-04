Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Последние новости рубрики Общество
16 сентября 2025 15:32  [3] Огромные пробки внезапно образовались в Нижнем Новгороде 16 сентября
16 сентября 2025 14:56  [103] Андрей Бузин назначен и.о. главы УАТК Нижнего Новгорода
16 сентября 2025 14:39  [108] Сироты в Кстове продолжат получать компенсацию за жилье после слияния с Нижним
16 сентября 2025 14:22  [135] Проект реконструкции Автозаводского парка все еще не готов
16 сентября 2025 14:11  [153] Гранитная карта района украсила территорию у Автозаводского универмага
16 сентября 2025 14:00  [131] Родственников пациентов реанимации начали информировать по СМС в Дзержинске
16 сентября 2025 13:46  [128] Отделение амбулаторной реабилитации открыли в поликлинике нижегородской ГКБ №12
16 сентября 2025 12:58  [153] Карантин по бешенству введен в Лыскове
16 сентября 2025 12:05  [205] Нижегородцам напомнили, как действовать при атаке беспилотников
16 сентября 2025 11:34  [134] Евгений Люлин вручил лесникам и охотоведам первые региональные звания почетных работников отрасли
Общество

Огромные пробки внезапно образовались в Нижнем Новгороде 16 сентября

16 сентября 2025 15:32
Огромные пробки внезапно образовались в Нижнем Новгороде 16 сентября

Фото: "Яндекс Карты"

Нижегородские автомобилисты столкнулись с огромными заторами днем 16 сентября. По данным сервиса "Яндекс Карты", к 15:15 на основных магистралях, ведущих в город, образовались многокилометровые пробки.

Сильнее всего движение затруднено на Московском шоссе, а также в районах села Доскино и деревни Ольгино. Водители сообщают о плотном трафике и в других частях города — вблизи аэропорта, в Горбатовке и на Стригинском мосту.

Официальной информации по этому поводу нет. Однако можно предположить, что заторы связаны с рядом крупных мероприятий, которые пройдут с участием иностранных делегаций в областном центре на этой неделе. В частности, 18 сентября стартует Международный форум особых экономических зон-2025 (12+). 

А с 17 по 21 сентября на Нижегородской ярмарке пройдет слет участников Всемирного фестиваля молодежи (12+). 

Еще одним масштабным событием в сентябре станет открытие нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее пригласил на церемонию президента России Владимира Путина.

Сообщалось, что движение транспорта возле ИТ-кампуса ограничили до 22 сентября. 

Теги:
Жалобы пробки Транспорт
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных