Движение транспорта ограничат в районе нижегородского ИТ-кампуса с 16 сентября Общество

Фото: ЦОДД

С 00:01 16 сентября до 23:59 21 сентября 2025 года в Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участке от дома №15 по улице Большие Овраги до дома №2А по улице Шевченко (в районе церкви Сурб Аменапркич). Ограничения связаны с проведением массового мероприятия, сообщили в пресс-службе мэрии.

При возникновении заторов в этот же период возможно полное прекращение движения на нескольких улицах. В перечень входят: улица Совнаркомовская — от Керченской до Мурашкинской, улица Советская — от дома №12 до Канавинского моста, а также улица Малая Ямская — на отрезке от Шевченко до Маслякова. Объезд транспорта будет организован по близлежащим улицам.

Водителей просят заранее убрать автомобили за пределы зон с ограниченным движением. Машины, оставленные в этих зонах, будут перемещены принудительно. Уточнить информацию о перемещённом транспорте можно по телефону справочной службы 417-17-07.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с временной схемой движения, соблюдать повышенную осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.