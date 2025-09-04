Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Общество

Движение транспорта ограничат в районе нижегородского ИТ-кампуса с 16 сентября

15 сентября 2025 19:37
Движение транспорта ограничат в районе нижегородского ИТ-кампуса с 16 сентября

Фото: ЦОДД

С 00:01 16 сентября до 23:59 21 сентября 2025 года в Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участке от дома №15 по улице Большие Овраги до дома №2А по улице Шевченко (в районе церкви Сурб Аменапркич). Ограничения связаны с проведением массового мероприятия, сообщили в пресс-службе мэрии. 

При возникновении заторов в этот же период возможно полное прекращение движения на нескольких улицах. В перечень входят: улица Совнаркомовская — от Керченской до Мурашкинской, улица Советская — от дома №12 до Канавинского моста, а также улица Малая Ямская — на отрезке от Шевченко до Маслякова. Объезд транспорта будет организован по близлежащим улицам.

Водителей просят заранее убрать автомобили за пределы зон с ограниченным движением. Машины, оставленные в этих зонах, будут перемещены принудительно. Уточнить информацию о перемещённом транспорте можно по телефону справочной службы 417-17-07.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с временной схемой движения, соблюдать повышенную осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных