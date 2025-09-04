Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 сентября 2025 19:46  [103] Астролог предупредил о влиянии "кровавой" Луны на психику
05 сентября 2025 19:30  [127] Парковку ограничат на двух участках около "Швейцарии" с 25 сентября
05 сентября 2025 19:17  [138] Трамвайный маршрут №417 возобновил работу в Нижнем Новгороде
05 сентября 2025 19:00  [109] Малоимущим пенсионерам предложили компенсировать расходы на лекарства
05 сентября 2025 18:16  [151] В сети Билайна заработали "белые списки" сервисов
05 сентября 2025 18:00  [150] Маршруты общественного транспорта изменят в Нижнем Новгороде 6-7 сентября
05 сентября 2025 17:37  [165] Утверждена схема теплоснабжения Нижнего Новгорода на 2026 год
05 сентября 2025 17:01  [190] Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде закроют в дни матчей КХЛ
05 сентября 2025 16:46  [256] Рак без симптомов: как диспансеризация помогает выявить болезнь вовремя
05 сентября 2025 16:17  [205] Автошкола устроила нелегальный автодром возле Мещерского озера
Общество

Парковку ограничат на двух участках около "Швейцарии" с 25 сентября

05 сентября 2025 19:30  [127] Общество
Парковку ограничат на двух участках около Швейцарии с 25 сентября

Парковку и остановку транспорта запретят на двух участках проспекта Гагарина в районе остановки "Мединститут" в Нижнем Новгороде. Ограничения начнут действовать с 25 сентября, сообщили в горадминистрации. 

На одном из участков стоянка будет разрешена только для электромобилей и автомобилей с гибридным двигателем. Второй участок отдадут исключительно под туристические автобусы.

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с новыми условиями парковки и обращать внимание на дорожные знаки, установленные в зоне действия ограничений. 

Добавим, что в настоящее время ведутся работы по созданию парковочных мест вдоль парка "Швейцария". 

Ранее стало известно, что парковку у Московского вокзала в Нижнем Новгороде расширять не планируется, несмотря на многочисленные жалобы жителей и гостей города на нехватку мест. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парк Швейцария Парковки Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
03 сентября 2025 12:46  [574] Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
21 июля 2025 12:15  [715] Парковку рядом с социальными объектами предложили сделать бесплатной
24 мая 2025 12:15  [936] Нижегородские камеры зафиксировали более 10 тысяч парковок на газонах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных