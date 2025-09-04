Парковку ограничат на двух участках около "Швейцарии" с 25 сентября Общество

Парковку и остановку транспорта запретят на двух участках проспекта Гагарина в районе остановки "Мединститут" в Нижнем Новгороде. Ограничения начнут действовать с 25 сентября, сообщили в горадминистрации.

На одном из участков стоянка будет разрешена только для электромобилей и автомобилей с гибридным двигателем. Второй участок отдадут исключительно под туристические автобусы.

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с новыми условиями парковки и обращать внимание на дорожные знаки, установленные в зоне действия ограничений.

Добавим, что в настоящее время ведутся работы по созданию парковочных мест вдоль парка "Швейцария".

Ранее стало известно, что парковку у Московского вокзала в Нижнем Новгороде расширять не планируется, несмотря на многочисленные жалобы жителей и гостей города на нехватку мест.