Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде

03 сентября 2025 12:46  [110] Общество
Фото: Александр Воложанин

С сентября 2025 года в Нижнем Новгороде начнет действовать новое мобильное приложение для оплаты парковок — "RuParking", при этом сайт останется прежним: www.parkovkinn.ru. Об этом сообщили в ПАО "Мегафон".

Отмечается, что со 2 по 7 сентября система внесения платежей будет временно недоступна. В течение этих дней проведут обновление сайта, мобильного приложения и модернизацию компонентов парковочной инфраструктуры. Вся информация в личных кабинетах о балансе, транспортных средствах, абонементах и парковочных разрешениях сохранится.  

В приложении добавится новый функционал. Так, пользователи смогут оплачивать парковку банковской картой любого банка. Кроме того, до конца текущих суток можно будет исправить ошибку в госномере автомобиля или тарифной зоне, за которые уже внесена оплата.

Номер для оплаты парковки через СМС останется прежним — 7522.

Для использования нового приложения всем пользователям необходимо будет скачать его заново в App Store или Google Play и пройти процедуру восстановления пароля. 

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили сделать бесплатными парковки рядом со школами 1 сентября.

Архив  |  2025
Архив
