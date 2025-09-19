Камера на выделенку заработала на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начала работу система автоматической фиксации нарушений на выделенной полосе для общественного транспорта. Новое оборудование установлено на проспекте Ленина.
Как сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС) региона, внедрение камеры направлено на повышение пропускной способности дороги, а также на улучшение условий движения городского общественного транспорта.
Комплекс фотовидеофиксации будет оперативно выявлять водителей, нарушающих правила движения по выделенной полосе. Это, по мнению специалистов, поможет обеспечить приоритет для автобусов и троллейбусов, а также снизить уровень заторов.
Кроме того, использование камер повышает общую дисциплину на дорогах и способствует улучшению дорожной безопасности.
В ЦРТС напомнили, что за езду по полосе, предназначенной исключительно для общественного транспорта, автомобилистам грозит штраф в размере 2 250 рублей.
Ранее камеры в Нижнем Новгороде начали фиксировать водителей с телефонами на проспекте Гагарина и Окском съезде.
Также сообщалось, что в Плотничном переулке Нижнего Новгорода заработала мобильная камера фиксации нарушений ПДД.
