Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 сентября 2025 10:03Около десяти рейсов задержаны в нижегородском аэропорту за последние сутки
23 сентября 2025 09:50Уренский суд отклонил иск страховой о взыскании ущерба с наследников погибшей
23 сентября 2025 09:32Нижегородка получила гран-при конкурса "Миссис Планета Евразия — 2025"
23 сентября 2025 09:14Именем академика Николая Блохина назовут мединститут в Нижнем Новгороде
23 сентября 2025 08:18Нижегородцам назвали 6 причин пройти диспансеризацию
23 сентября 2025 07:00Еще одну трамвайную линию построят в Сормове
22 сентября 2025 20:00Риски возникновения природных пожаров в Нижегородской области все еще высоки
22 сентября 2025 18:09Трамвайные пути проложат в нижегородских Новинках
22 сентября 2025 17:37Почти 55 ветеринарных документов на мясо не нашли в Нижегородской области
22 сентября 2025 16:49Пять мобильных ФАП обслуживают отдаленные населенные пункты Нижегородской области
Общество

Около десяти рейсов задержаны в нижегородском аэропорту за последние сутки

23 сентября 2025 10:03 Общество
Около десяти рейсов задержаны в нижегородском аэропорту за последние сутки

Фото: Кира Мишина

Около десяти рейсов в Москву и другие города России были задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные электронного табло воздушной гавани.

На данный момент отправки ожидают пять рейсов в столицу. Некоторые из них не планировали приземляться в Нижнем Новгороде — их рейсы были перенаправлены из-за временных ограничений в воздушном пространстве Москвы.

В частности, пассажиры, летевшие из Абу-Даби, были вынуждены провести ночь в аэропорту имени Чкалова. По расписанию их рейс должен отправиться в 12:45.

Сейчас на три рейса идет посадка, два отмечены как "задерживаются", один самолет уже вылетел.

Накануне ночью с существенным опозданием из нижегородского аэропорта отправились рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи.

Добавим, что в аэропорту имени Чкалова в последние сутки ограничения не вводились, однако они действовали в московском Шереметьево. Работу столичного аэропорта парализовал план "Ковер", введенный из соображений безопасности. 

Ранее сообщалось, что более 60 аэропортов уже перешли на российское программное обеспечение. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных