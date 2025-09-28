Таксист проехал на красный и врезался в Mercedes в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В поздние часы 27 сентября на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового такси и автомобиля марки Mercedes. Об инциденте сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария случилась около 23:30 в районе дома №7/2. По предварительной информации, водитель электромобиля такси марки "Эволют", мужчина 1988 года рождения, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекрёсток, где столкнулся с Mercedes, за рулём которого находился 23-летний молодой человек.

В результате столкновения пострадали пассажиры обеих машин. Девушка 2002 года рождения, находившаяся в немецком автомобиле, а также пассажир такси — мужчина того же года рождения, что и водитель, — получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия уточняются. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

