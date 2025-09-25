Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Происшествия

ВАЗ насмерть сбил 69-летнюю женщину на "зебре" в Нижнем Новгороде

25 сентября 2025 15:28
ВАЗ насмерть сбил 69-летнюю женщину на зебре в Нижнем Новгороде

Фото: ОГИБДД УМВД по Нижнему Новгороду

Пожилая нижегородка погибла под колесами автомобиля в Приокском районе. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду. 

Смертельное ДТП произошло вечером 24 сентября на 441-м километре автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. 69-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил 40-летний водитель за рулем ВАЗ-21074. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение водителем правил проезда пешеходного перехода. Дополнительным фактором, повлиявшим на исход происшествия, в полиции назвали отсутствие у женщины светоотражающих элементов, что сделало её менее заметной в темное время суток.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил велосипедиста в Ленинском районе.

Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил велосипедиста в Ленинском районе.

Теги:
ГИБДД ДТП Смертность
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных