ВАЗ насмерть сбил 69-летнюю женщину на "зебре" в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ОГИБДД УМВД по Нижнему Новгороду

Пожилая нижегородка погибла под колесами автомобиля в Приокском районе. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду.

Смертельное ДТП произошло вечером 24 сентября на 441-м километре автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. 69-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил 40-летний водитель за рулем ВАЗ-21074. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение водителем правил проезда пешеходного перехода. Дополнительным фактором, повлиявшим на исход происшествия, в полиции назвали отсутствие у женщины светоотражающих элементов, что сделало её менее заметной в темное время суток.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

