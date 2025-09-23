Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Ленинском районе Происшествия

Фото: пресс-служба УМВД по Нижнему Новгороду

Вечером 22 сентября в Ленинском районе произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. По информации отдела ГИБДД управления МВД по Нижнему Новгороду, трагедия случилась около 17:30 на улице Дружбы рядом с домом №23.

40-летний водитель грузовика МАЗ наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

В результате столкновения 41-летний мужчина получил серьезные травмы. Его экстренно доставили в больницу, однако спасти пострадавшего медикам не удалось — он скончался в медицинском учреждении.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

