Спорт

Нижегородскую теннисистку отстранили на полгода за бросок ракетки в голову

02 октября 2025 10:09 Спорт
Нижегородскую теннисистку отстранили на полгода за агрессию на турнире

Фото: Александр Воложанин

Пятнадцатилетняя спортсменка из Нижегородской области получила полугодовую дисквалификацию после инцидента на соревнованиях по настольному теннису, которые проходили в августе в Чебоксарах. Об этом случае сообщает ТАСС.

По данным Федерации настольного тенниса России, юная теннисистка, представлявшая регион на турнире, не справилась с эмоциями после проигрыша. Проходя по коридору, она с силой бросила ракетку, которая сначала угодила в голову 12-летней участницы соревнований, также представлявшей Нижегородскую область, а затем отскочила и задела еще одного человека.

Главный судья турнира сразу отреагировал на произошедшее, показав спортсменке красную карточку и отстранив ее от участия в оставшихся матчах.

Позднее, в начале сентября, спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России приняла решение о более строгом наказании. Девушке назначили прямую дисквалификацию сроком на шесть месяцев, начиная с 3 сентября 2025 года.

Кроме того, к ней была применена условная дисквалификация на тот же срок, которая вступит в силу 4 марта 2026 года, если за это время спортсменка вновь нарушит дисциплинарные правила.

Ранее сообщалось, что нижегородский ХК "Торпедо" в третий раз в сезоне выиграл у СКА.

Спорт Теннис
