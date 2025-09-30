Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Последние новости рубрики Спорт
30 сентября 2025 16:53Нижегородский минград утвердил проект лыжного спортклуба в Кузнечихе
30 сентября 2025 10:56Гонка "Авангард" собрала более 400 участников на Щелоковском хуторе
30 сентября 2025 09:43Победителем форума "Ритм молодых" стал проект спортивно-инклюзивного фестиваля для подростков
29 сентября 2025 21:55Нижегородское "Торпедо" прервало серию поражений, разгромив СКА
29 сентября 2025 18:13Нижегородской спортшколе дали имя легендарного лыжника Гария Напалкова
29 сентября 2025 16:59Шалабаев назвал реконструкцию "Водника" приоритетом новой пятилетки
29 сентября 2025 13:37Около 300 нижегородцев стали участниками IV фестиваля легкой атлетики "Королева спорта"
29 сентября 2025 12:12Президентская академия завоевала шесть медалей на фестивале "Нижегородская сотка"
29 сентября 2025 11:20Никитин выразил доверие Шпилевскому после поражения от "Спартака"
29 сентября 2025 07:09"Спартак" разгромил "Пари НН" в 10 туре чемпионата России
Спорт

Нижегородский минград утвердил проект лыжного спортклуба в Кузнечихе

30 сентября 2025 16:53
Нижегородский минград утвердил проект лыжного спортклуба в Кузнечихе

В Нижнем Новгороде одобрен проект масштабной реконструкции детской лыжной базы "Кузнечиха". Планируется строительство современного двухэтажного спортивного комплекса, установка горнолыжного подъёмника и восстановление трамплинного комплекса.

Согласно документации на сайте регионального минграда, проект охватывает участок площадью 4,44 гектара, который расположен между улицей Ванеева и Щелоковским хутором.

Работы будут вестись поэтапно. К 2027 году планируется завершить проектирование и возведение здания спортивного клуба, а также одноэтажного хозяйственного блока. После этого начнётся установка горнолыжного подъёмника.

Для удобства посетителей к обновлённой базе проложат новую подъездную дорогу протяжённостью около 450 метров. По обеим сторонам дороги появятся тротуары общей длиной 561 метр, а рядом обустроят парковку на 25 автомобилей.

Также проектом предусматривается создание функциональных площадок, установку уличного освещения, благоустройство территории и организацию системы ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что финансовое обеспечение реконструкции комплекса трамплинов в районе Кузнечихи в Нижнем Новгороде запланировано на 2025 год.

Теги:
Лыжный спорт Минград Реконструкция
