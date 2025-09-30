Нижегородский минград утвердил проект лыжного спортклуба в Кузнечихе Спорт

В Нижнем Новгороде одобрен проект масштабной реконструкции детской лыжной базы "Кузнечиха". Планируется строительство современного двухэтажного спортивного комплекса, установка горнолыжного подъёмника и восстановление трамплинного комплекса.

Согласно документации на сайте регионального минграда, проект охватывает участок площадью 4,44 гектара, который расположен между улицей Ванеева и Щелоковским хутором.

Работы будут вестись поэтапно. К 2027 году планируется завершить проектирование и возведение здания спортивного клуба, а также одноэтажного хозяйственного блока. После этого начнётся установка горнолыжного подъёмника.

Для удобства посетителей к обновлённой базе проложат новую подъездную дорогу протяжённостью около 450 метров. По обеим сторонам дороги появятся тротуары общей длиной 561 метр, а рядом обустроят парковку на 25 автомобилей.

Также проектом предусматривается создание функциональных площадок, установку уличного освещения, благоустройство территории и организацию системы ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что финансовое обеспечение реконструкции комплекса трамплинов в районе Кузнечихи в Нижнем Новгороде запланировано на 2025 год.