Спорт

"Пари НН" проиграл "Спартаку" в первом матче в Нижнем Новгороде

01 октября 2025 20:25 Спорт
"Пари НН" проиграл "Спартаку" в первом матче в Нижнем Новгороде

Фото: ФК "Пари НН"

"Пари Нижний Новгород" потерпел второе поражение подряд от московского "Спартака". Матч группового этапа Кубка России впервые в сезоне прошел на домашней арене нижегородцев. Встреча завершилась со счётом 1:2.

На 16-й минуте уругвайский нападающий Хуан Боселли отправил мяч в ворота гостей, но после просмотра VAR гол отменили, арбитры зафиксировали нарушение в штрафной нижегородцев. Судья назначил пенальти, который гости смогли реализовать.

Через десять минут Боселли всё же отличился, сравняв счёт после розыгрыша штрафного.

Во втором тайме "Спартак" усилил игру за счёт замен. На 83-й минуте защитник Свен Карич получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив хозяев вдесятером. На 93-й минуте Жедсон Фернандеш забил победный мяч, принеся "Спартаку" три очка.

После пяти туров "Пари НН" с тремя очками занимает третье место в группе С.

В понедельник подопечные Алексея Шпилевского уступили "Спартаку" в Москве со счетом 0:3.

