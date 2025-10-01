Опубликованы новые фото со стройки Ледового дворца в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Строительство Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде близится к завершению. На начало октября готовность объекта составляет около 96%, выяснил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, строительные работы стартовали в 2022 году. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, сейчас на арене в основном ведутся пуско-наладочные работы: завершается монтаж оконечных устройств систем вентиляции, слаботочных сетей и других инженерных коммуникаций. Практически полностью завершены фасадные работы, их готовность оценивается в 99%.

Депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич, осмотревший объект, отметил, что Дворец производит впечатление даже на этапе завершения строительства. По его мнению, арена станет одной из лучших в России.

"Мне кажется, арена будет гордостью региона, без преувеличений. Это знаковый объект, единственный такого класса, который будет запущен в стране в этом году и в следующем точно, а может быть даже и в следующих двух годах. Поэтому мы абсолютно точно уверены, что объект будет пользоваться успехом. Мы видим, как расходится билетная программа, у нас выкуплены все абонементы, у нас выкуплены все ложи. Арена еще не введена, а успех, можно сказать, ее уже настиг", - поделился Ищенко.

Дворец станет "домом" для нижегородского хоккейного клуба "Торпедо". Для команды создаются специальные условия, при разработке проекта учли больше ста пожеланий "Торпедо", а при проектировании учитывался опыт лучших арен КХЛ и НХЛ. Техническое задание формировал еще экс-наставник "автозаводцев" Игорь Ларионов.

Для игроков будут доступны не только стандартные помещения, но зал для теоретических занятий, отдельная столовая с автономной кухней, зона отдыха. В общем, все, что нужно хоккеистам и тренерскому штабу для качественной адаптации, реабилитации и подготовки к матчам.

На данный момент завершена внутренняя отделка большинства помещений. А хозяйская и гостевая раздевалки уже готовы принять команды. Однако полноценный матч проводить все же еще рано.

Установка и настройка куба над основной площадкой также окончена. Туда, как и на медиафасад, уже выводятся различные изображения.

Внутреннее оформление арены выполнено в монохромной гамме, что создаст эффекта полумрака во время матчей, а основное внимание 12 тысяч зрителей будет на происходящем на льду.

Интерьеры оформлены в белом и "торпедовском" синем цветах.

Ледовая арена крайне многофункциональна и адаптирована под различные виды спорта: хоккей, фигурное катание, керлинг и следж-хоккей. Кроме того, предусмотрена возможность трансформации борта и размеров поля под конкретные требования соревнований. Под одной крышей разместятся сразу три ледовые площадки, что создает условия как для профессионального спорта, так и для детско-юношеских секций.

Арена полностью приспособлена для проведения соревнований по следж-хоккею, в том числе для участников с инвалидностью. Логистика и маршруты внутри комплекса выстроены так, чтобы люди с ограниченными возможностями могли чувствовать себя комфортно.

Более того, объект также будет востребован как площадка для концертов и выставок. Здесь предусмотрено несколько фудкортов, а также инфраструктура для комфортного отдыха семей с детьми и людей с ограниченными возможностями. На территории дворца будет обеспечен устойчивый интернет и полноценное покрытие Wi-Fi.

"Очень важно, чтобы этот объект жил и развивался. Вопросы содержания, вопросы своевременной модернизации, вопросы надлежащего ухода за помещениями со временем будут уходить на первый план. И принципиально важно создавать такие условия, чтобы и клуб, и компания, которая будет управлять ареной, имели возможности для дополнительного заработка. Люди рассчитывают или планируют проходить. Есть большой запрос на проведение концертов и выставочных мероприятий, потому что во многом вот этот объект и для нашей Нижегородской области уникален", - отметил Юрий Станкевич.

