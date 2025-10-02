Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Общество

Участник СВО: "Нацизма на наших территориях не будет!"

02 октября 2025 10:41 Общество

Сержант с позывным «Тёркин» вернулся на родину со специальной военной операции, где прослужил около десяти месяцев в качестве сапёра группы разминирования. В инженерных войсках российской армии он служит уже шесть лет.

«Я горжусь своей профессией и постоянно совершенствую профессиональные навыки. Но именно на специальной военной операции осознал, что от моей работы зависит безопасность людей», – отметил участник СВО.

В обязанности бойца входило обследование освобожденных территорий на присутствие взрывоопасных предметов и обезвреживание мин.

 «Считаю, что противник проявляет трусость и подлость, используя методы, направленные против гражданского населения. Например, они закладывают взрывные устройства в игрушки, книги и другие предметы, которые могут попасть в руки детей. Наша задача - защитить мирных людей и обеспечить их безопасность», - рассказал он.

Местное население на освобожденных территориях встречало российских военнослужащих с теплом и благодарностью.

«Я не встречал негативного отношения со стороны местных жителей к российским военнослужащим. Люди радовались и благодарили за разминирование полей, теперь они могли вернуться к сельскохозяйственной деятельности, вести хозяйство», – отметил сержант.

После возвращения из зоны СВО сержант «Тёркин» продолжает служить в инженерных войсках - в должности командира учебного отделения.

«Если потребуется, я без колебаний готов вернуться на специальную военную операцию. В победе уверен, так как наше дело правое. Мы освободим русские земли и остановим врага – нацизма на наших территориях не будет!» – заявляет участник СВО.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдаются сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону 8-800-10-17-017 или на сайте служунн.рф. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

Фото: Дом народного единства

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

