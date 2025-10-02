Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Нижегородская мэрия готова потратить на новогодние подарки детям 12 млн рублей

Нижегородская мэрия готова потратить на новогодние подарки детям 12 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода начала подготовку к новогодним праздникам: департамент социальной политики объявил закупку подарков для детей из социально незащищённых семей. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен будет поставить 19 тысяч сладких подарков на общую сумму до 12 миллионов рублей. Электронный аукцион стартовал 2 октября 2025 года, приём заявок завершится 10 октября, а итоги подведут 14 октября.

В контракте предусмотрено две категории подарков: подарок №1, включающий 51 наименование сладостей, и подарок №2, в котором 60 сладостей. Основной объём составит подарок №1 — 18 тысяч единиц. Подарков №2 потребуется всего тысяча.

В состав подарка №1 входят молочный шоколад, зефир, 12 глазированных конфет с помадным корпусом, 10 конфет с пралине, а также вафельные и другие виды конфет. Подарок №2 отличается более широким ассортиментом: в него добавлены халва, конфеты с фруктово-грильяжным корпусом и тёмный шоколад.

Поставка подарков будет осуществляться поэтапно. Подарки №2 необходимо доставить до 23 декабря: 90 штук — в департамент социальной политики, 910 — в театр "Комедия". Остальные учреждения получат подарки №1.

Так, к 16 декабря в департамент соцполитики должны поступить 2 130 подарков. До 17 декабря подарки должны быть переданы в районные администрации: Автозаводский район — 2,8 тысячи, Канавинский — 1 520, Ленинский — 1 450, Московский — 1 200, Сормовский — 2 200, Советский — 1 900, Нижегородский — 1 300, Приокский — 1 500. Также две тысячи подарков направят в МБОУ ДО "ДС "Заречье"".

Напомним, что дети из ДНР и ЛНР перед 2025 годом получили новогодние подарки из Нижнего Новгорода.

