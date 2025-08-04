После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Последние новости рубрики Политика
08 августа 2025 09:55  [102] Подарки для впервые голосующих на выборах нижегородцев купят за 3 млн рублей
07 августа 2025 19:45  [273] Евгений Люлин призвал родителей говорить с детьми о схемах мошенников
07 августа 2025 18:09  [299] Волонтеры получили от депутатов ЗСНО надежное средство для перевозки гумпомощи
07 августа 2025 17:40  [342] Выборы в Думу Нижнего Новгорода 2025: как будут проходить и что важно знать
07 августа 2025 13:10  [243] Победителей интеллектуальной игры наградили в Штабе общественной поддержки "ЕР"
07 августа 2025 11:51  [234] Полпред президента в ПФО Игорь Комаров приедет в Пермский край 8 августа
07 августа 2025 11:37  [314] Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по реализации проектов КРТ
06 августа 2025 14:01  [846] Телеграм-каналы нижегородских глав МСУ: инструмент связи или имитация диалога
05 августа 2025 09:30  [517] Тысячи кандидатов поборются за депутатские мандаты в Нижегородской области
02 августа 2025 14:25  [629] Мишустин поручил оценить перспективы льготной аренды жилья для молодых семей
Политика

Подарки для впервые голосующих на выборах нижегородцев купят за 3 млн рублей

08 августа 2025 09:55  Политика
Подарки для впервые голосующих на выборах нижегородцев купят за 3 млн рублей

Фото: Кира Мишина

Избирательная комиссия Нижегородской области закупит почти 20 тысяч сувенирных наборов для избирателей, которые будут голосовать впервые на выборах в думу Нижнего Новгорода первого созыва. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Согласно информации, размещённой на портале, победителем аукциона стала компания, предложившая выполнить контракт за 3,1 млн рублей. Начальная цена составляла 6,4 млн рублей.

Каждый набор будет состоять из шариковой ручки и "вечного карандаша" с двойным наконечником. Изделия синего или чёрного цвета упакуют в пластиковые футляры, внутри которых предусмотрены резинки для фиксации. На ручки нанесут надпись белым цветом методом тампопечати, а футляры останутся без логотипов.

Общий тираж продукции составит 19 505 экземпляров. Поставить сувениры необходимо не позднее 5 сентября 2025 года.

В избирательной комиссии пояснили, что цель закупки — информирование граждан о выборах, привлечение молодёжи к участию в избирательном процессе и формирование положительного отношения к выборам и институту избирательного права в целом.

Ранее НИА "Нижний Новгород" рассказывало, как будут проходить выборы и что важно знать избирателям. 

