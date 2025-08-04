Подарки для впервые голосующих на выборах нижегородцев купят за 3 млн рублей Политика

Фото: Кира Мишина

Избирательная комиссия Нижегородской области закупит почти 20 тысяч сувенирных наборов для избирателей, которые будут голосовать впервые на выборах в думу Нижнего Новгорода первого созыва. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, размещённой на портале, победителем аукциона стала компания, предложившая выполнить контракт за 3,1 млн рублей. Начальная цена составляла 6,4 млн рублей.

Каждый набор будет состоять из шариковой ручки и "вечного карандаша" с двойным наконечником. Изделия синего или чёрного цвета упакуют в пластиковые футляры, внутри которых предусмотрены резинки для фиксации. На ручки нанесут надпись белым цветом методом тампопечати, а футляры останутся без логотипов.

Общий тираж продукции составит 19 505 экземпляров. Поставить сувениры необходимо не позднее 5 сентября 2025 года.

В избирательной комиссии пояснили, что цель закупки — информирование граждан о выборах, привлечение молодёжи к участию в избирательном процессе и формирование положительного отношения к выборам и институту избирательного права в целом.

