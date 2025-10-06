Нижегородский аэропорт закрыли на прием и выпуск самолетов

Нижегородский аэропорт имени Чкалова временно не принимает и не выпускает воздушные суда, сообщили в Росавиации.
Ограничения на работу воздушной гавани в связи с угрозой атаки БПЛА действуют примерно с 01:18 6 октября. Тогда же были введены ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика. На момент публикации этой новости аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу.
Напомним, что план "Ковер" действовал и утром 5 октября. Тогда выяснилось, что ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников. О случившемся позже высказался губернатор Глеб Никитин.
