Общество

Нижегородский аэропорт закрыли на прием и выпуск самолетов

06 октября 2025 07:04 Общество
Нижегородский аэропорт закрыли на прием и выпуск самолетов

Нижегородский аэропорт имени Чкалова временно не принимает и не выпускает воздушные суда, сообщили в Росавиации. 

Ограничения на работу воздушной гавани в связи с угрозой атаки БПЛА действуют примерно с 01:18 6 октября. Тогда же были введены ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика. На момент публикации этой новости аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу. 

Напомним, что план "Ковер" действовал и утром 5 октября. Тогда выяснилось, что ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников. О случившемся позже высказался губернатор Глеб Никитин. 

Авиаперевозки Аэропорт беспилотники
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
