План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту Общество

План "Ковер" вводили в нижегородском аэропорту утром 5 октября. Подробности сообщили в Росавиации.

Информация о введении ограничении на прием и выпуск рейсов в аэропорту имени Чкалова появилась в телеграм-канале ведомства в 04:11. Была угроза атаки БПЛА.

Около 8 часов утра в той же Росавиации объявили о снятии ограничений. За четыре часа на запасной аэродром ушел один самолет, следовавший в Нижний Новгород.

Напомним, этой ночью над регионом сбили пять украинских БПЛА.