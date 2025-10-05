Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту

05 октября 2025 08:17 Общество
План Ковер отменили в нижегородском аэропорту

План "Ковер" вводили в нижегородском аэропорту утром 5 октября. Подробности сообщили в Росавиации. 

Информация о введении ограничении на прием и выпуск рейсов в аэропорту имени Чкалова появилась в телеграм-канале ведомства в 04:11. Была угроза атаки БПЛА.

Около 8 часов утра в той же Росавиации объявили о снятии ограничений. За четыре часа на запасной аэродром ушел один самолет, следовавший в Нижний Новгород. 

Напомним, этой ночью над регионом сбили пять украинских БПЛА

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных