Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале прокомментировал ночную атаку БПЛА.
По данным главы региона, беспилотники были сбиты на подлете к промзоне в Нижегородской области. Их, напомним, было пять.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты.
Сообщалось, что из-за угрозы атаки БПЛА в нижегородском аэропорту вводились ограничения на прием и вылет авиарейсов.
