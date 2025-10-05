Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области Происшествия

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале прокомментировал ночную атаку БПЛА.

По данным главы региона, беспилотники были сбиты на подлете к промзоне в Нижегородской области. Их, напомним, было пять.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты.

Сообщалось, что из-за угрозы атаки БПЛА в нижегородском аэропорту вводились ограничения на прием и вылет авиарейсов.