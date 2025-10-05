Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Происшествия

Атака пяти украинских БПЛА отражена в Нижегородской области

05 октября 2025 07:39 Происшествия
Атака пяти украинских БПЛА отражена в Нижегородской области

Пять украинских БПЛА сбили в Нижегородской области за минувшую ночь, сообщили в Минобороны РФ. 

По официальным данным, в общей сложности за ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 32 вражеских беспилотника.

В частности, по 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сбили над Белгородской и Воронежской областями. Еще по одной вражеской "птичке" сбили над Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и Мордовией. 

До этого атака БПЛА была отражена в Кстовском районе 2 октября. Про случившееся в своем телеграм-канале рассказал глава региона Глеб Никитин. 

Ранее нижегородцам напомнили, как действовать при атаке беспилотника

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных