Атака пяти украинских БПЛА отражена в Нижегородской области

Пять украинских БПЛА сбили в Нижегородской области за минувшую ночь, сообщили в Минобороны РФ.
По официальным данным, в общей сложности за ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 32 вражеских беспилотника.
В частности, по 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сбили над Белгородской и Воронежской областями. Еще по одной вражеской "птичке" сбили над Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и Мордовией.
До этого атака БПЛА была отражена в Кстовском районе 2 октября. Про случившееся в своем телеграм-канале рассказал глава региона Глеб Никитин.
Ранее нижегородцам напомнили, как действовать при атаке беспилотника.
