Общество

Редкая белая лисица замечена в Нижегородской области

06 октября 2025 14:50 Общество
Редкая белая лисица забежала в нижегородский Перевоз

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В окрестностях города Перевоз Нижегородской области охотничий инспектор заметил необычную белую лисицу. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

По словам специалистов, столь светлая окраска может быть результатом частичного альбинизма — генетического отклонения, при котором в организме вырабатывается недостаточное количество меланина. В дикой природе такие особи встречаются крайне редко.

Однако эксперты предполагают, что обнаруженное животное, скорее всего, не является дикой лисицей. Вероятнее всего, это представитель домашнего разведения. Подобных лис нередко разводят для содержания в домашних условиях — они могут быть приручены, спокойно реагировать на людей и даже казаться полностью ручными.

Несмотря на внешний вид животного, специалисты напоминают жителям о важности соблюдения дистанции при встрече с дикими зверями. Кормить их не следует — подобное поведение может привести к привыканию к человеку, провоцировать опасные ситуации и привлекать других животных.

"Лучше просто наблюдать издалека — сама по себе встреча с лисой уже редкое явление. Если она не найдет еды, то, скорее всего, уйдет сама", — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что рысь, лису и енотовидную собаку увидели в нижегородском лесу.

Ранее сообщалось, что рысь, лису и енотовидную собаку увидели в нижегородском лесу.

Животные Минлесхоз Перевоз
