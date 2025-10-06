Нижегородский предприниматель получил 2 года условно за гибель рабочего Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении правил охраны труда, по неосторожности приведшем к смерти рабочего.

Следствием отдела по Автозаводскому району города Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области были собраны доказательства, которые суд посчитал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Предприниматель осуждён по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса РФ — "нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека по неосторожности".

Следствие установило, что трагедия произошла 25 декабря 2024 года в производственном помещении на улице Мостоотряда. Во время прессовки пластиковых отходов голову рабочего придавило механическим прессом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Расследование показало, что предприниматель допустил работника к эксплуатации гидравлического пресса без необходимого обучения и проверки знаний правил безопасности. Именно это нарушение требований охраны труда привело к смертельному исходу.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

