Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 октября 2025 16:52Скорая помощь врезалась в столб в Нижнем Новгороде: есть пострадавший
06 октября 2025 16:12Нижегородский предприниматель получил 2 года условно за гибель рабочего
06 октября 2025 14:29Сотрудник одного из нижегородских вузов отдал мошенникам 14 млн рублей
06 октября 2025 11:37Раздетого неадекватного мужчину задержали в Канавинском районе
06 октября 2025 09:45Прокуратура контролирует соблюдение прав дзержинцев после атаки БПЛА
06 октября 2025 08:37Глеб Никитин: один человек пострадал при падении обломков БПЛА
06 октября 2025 07:51Атака 20 вражеских БПЛА отражена в Нижегородской области
05 октября 2025 13:05Бомжи терроризируют сотрудников супермаркета в центре Нижнего Новгорода
05 октября 2025 12:13Нижегородские врачи пришили мужчине отрезанную пилой руку
05 октября 2025 11:20Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области
Происшествия

Нижегородский предприниматель получил 2 года условно за гибель рабочего

06 октября 2025 16:12 Происшествия
Нижегородский предприниматель получил 2 года условно за гибель рабочего

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении правил охраны труда, по неосторожности приведшем к смерти рабочего.

Следствием отдела по Автозаводскому району города Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области были собраны доказательства, которые суд посчитал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Предприниматель осуждён по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса РФ — "нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека по неосторожности".

Следствие установило, что трагедия произошла 25 декабря 2024 года в производственном помещении на улице Мостоотряда. Во время прессовки пластиковых отходов голову рабочего придавило механическим прессом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Расследование показало, что предприниматель допустил работника к эксплуатации гидравлического пресса без необходимого обучения и проверки знаний правил безопасности. Именно это нарушение требований охраны труда привело к смертельному исходу.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее сообщалось, что СК расследует гибель рабочего в Заволжье после поражения током. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
несчастный случай СК Смертность
Поделиться:
Новости по теме
18 сентября 2025 19:36Трудинспекция расследует падение рабочего со стройки в Нижнем Новгороде
04 сентября 2025 15:06Гибель рабочего при мытье окон в Нижнем Новгороде обернулась уголовным делом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных