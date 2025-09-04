Гибель рабочего при мытье окон в Нижнем Новгороде обернулась уголовным делом Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено следователями по факту гибели рабочего на улице Жукова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

По данным силового ведомства, несчастный случай произошел 15 августа. Мужчина был окна четырехэтажного здания, в какой-то момент сорвался с крыши и упал. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В СК завели дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 Уголовного кодекса РФ — нарушение правил безопасности при выполнении работ, которое повлекло гибель человека.

Следователям предстоит оценить действия должностных лиц, несущих ответственность за проведение работ на объект.

